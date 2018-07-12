شؤون فلسطينية

الهباش: مكرمة رئاسية بتخصيص ثلاثة مقاعد للحج للخان الأحمر وجبل البابا

الهباش: مكرمة رئاسية بتخصيص ثلاثة مقاعد للحج للخان الأحمر وجبل البابا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، عن تخصيص ثلاثة مقاعد للحج لقريتي (الخان الأحمر) و(جبل البابا) شرقي القدس، مكرمة من الرئيس محمود عباس.

وقال الهباش: "إن الرئيس محمود عباس، أصدر أوامره بتوفير مقعدي حج لوالد ووالدة الأسيرة سارة أبو داهوك من (الخان الأحمر)، وآخر لقرية جبل البابا، مع تحمل الرئاسة لكافة تكاليف الحج، تعبيراً عن الاعتزاز والتقدير لأهلنا في الخان الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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