مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

رام الله - دنيا الوطنلقي الشاب أحمد خالد خزيمية (29 عاماً)، من بلدة قباطية جنوب جنين مصرعه، مساء اليوم الخميس، بحادث سير ذاتي وقع بالقرب من إسكان المهندسين في البلدة.وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر محمود السعدي: "إن الشاب خزيمة، لقي مصرعه في الحادث، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وباشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى إبلاغ النيابة لاتخاذ المقتضى القانوني.