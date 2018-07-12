نقابة المحامين: بتر قدم الطفل سالم بسبب الإهمال الطبي لسلطات الاحتلال



ورأت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن ما حدث مع الطفل سالم هو نتيجة إهمال طبي متعمد ومقصود من قبل أطباء مستشفى برزلاي، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التقرير الطبي للمستشفى الإسرائيلي، لم يوضح إن كانت الحالة بحاجة للبتر من عدمه، وأنه لم يتم التعامل معها في برزلاي، وأن الحالة وصلت لمستشفى الشفاء بغزة مصابة بغرغرينة وتعفن، وتحتاج لبتر فوري.



ووفق متابعات محامي الوحدة، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باختطاف الطفل "آدم سالم" ذو الخامسة عشر عاماً في يوم الأربعاء الموافق 27/6/2018 ، وذلك في سابقة خطيرة قام بها جنود الاحتلال، حيث أطلقوا النار عليه أثناء لعبه مع الأطفال، مما أدى إلى إصابته في فخذه اليمنى، ثم قام الجنود باختراق السياج الحدودي الفاصل شرق جباليا شمال غزة واختطفوا الطفل، واقتادوه لمستشفى برزلاي.



وبعد تدخل نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوقية أخرى تم الإفراج عن الطفل سالم يوم الثلاثاء 10/7/2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث يرقد الآن في مستشفى الشفاء الطبي بعد إجراء عملية بتر عاجلة لقدمه اليمنى بعد تعفنها الشديد وإصابتها بالغرغرينة، نتيجة للإهمال الطبي من قبل الاحتلال.



وقال الطفل آدم سالم لمحامي الوحدة: " لقد تعرضت للضرب وأنا داخل المستشفى، وللعديد من الإهانات، وتم توجيه عدة ألفاظ نابية لي من قبل جنود الاحتلال في المستشفى، ولم تُقدم لي العناية الطبية اللازمة، رغم الألم الشديد، وحين كنت أطلب شرب الماء كان جندي إسرائيلي يقوم بضربي على قدمي المصابة".



ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الجريمة بحق الطفل "آدم سالم" والتي تُعتبر مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، فوفقاً للمادة "37" من اتفاقية حقوق الطفل لا يجوز أن يحرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، لا يجوز أن يتعرض الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وكذلك وفقاً للمادتين الخامسة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، كما لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وكذلك وفقاً للمادة "27" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأشخاص المحميين، وفقاً للاتفاقية معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد، وتعمل نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتعاون مع شركائها جادة لفتح تحقيق فوري بالحادثة؛ لإثبات واقعة الإهمال الطبي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.



وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه القطاع، كما وتذكر دولة الاحتلال بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، كما وتطالب سيادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في اتخاذ القرار بخصوص الدراسة الأولية للحالة الفلسطينية، تمهيداً لفتح تحقيق ومحاسبة القادة السياسيين ومتخذي القرارات المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفقاً للمعاهدات الدولية.

رام الله - دنيا الوطنصرَح الدكتور إسماعيل الجدبة، مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء، مساء أمس الأربعاء، لمحامي وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، بأن أطباء قسم العظام في المستشفى، قد اتخذوا قراراً ببتر القدم اليمنى للطفل آدم عماد سالم، نتيجة لإصابتها بالغرغرينة والتعفن في مستشفى برزلاي الطبي الجامعي، لافتاً إلى أنه بعد فحص أطباء مستشفى الشفاء للحالة، تبين أن الحالة متأخرة جداً، ولا تحتاج لانتظار، وكان قرار إجراء عملية البتر عاجله وفورية بسبب وجود تعطيل في وظائف الكلى، الأمر الذي دفع الطواقم الطبية لإجراء عملية البتر في يوم الخميس الموافق 12/7/2018 لإنقاذ الحالة من تدهور وضعها الصحي.