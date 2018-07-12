شؤون فلسطينية

نقابة المحامين: بتر قدم الطفل سالم بسبب الإهمال الطبي لسلطات الاحتلال

نقابة المحامين: بتر قدم الطفل سالم بسبب الإهمال الطبي لسلطات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
صرَح الدكتور إسماعيل الجدبة، مدير قسم العظام في مستشفى الشفاء، مساء أمس الأربعاء، لمحامي وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، بأن أطباء قسم العظام في المستشفى، قد اتخذوا قراراً ببتر القدم اليمنى للطفل آدم عماد سالم، نتيجة لإصابتها بالغرغرينة والتعفن في مستشفى برزلاي الطبي الجامعي، لافتاً إلى أنه بعد فحص أطباء مستشفى الشفاء للحالة، تبين أن الحالة متأخرة جداً، ولا تحتاج لانتظار، وكان قرار إجراء عملية البتر عاجله وفورية بسبب وجود تعطيل في وظائف الكلى، الأمر الذي دفع الطواقم الطبية لإجراء عملية البتر في يوم الخميس الموافق 12/7/2018 لإنقاذ الحالة من تدهور وضعها الصحي.

ورأت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن ما حدث مع الطفل سالم هو نتيجة إهمال طبي متعمد ومقصود من قبل أطباء مستشفى برزلاي، منوهة في الوقت ذاته إلى أن التقرير الطبي للمستشفى الإسرائيلي، لم يوضح إن كانت الحالة بحاجة للبتر من عدمه، وأنه لم يتم التعامل معها في برزلاي، وأن الحالة وصلت لمستشفى الشفاء بغزة مصابة بغرغرينة وتعفن، وتحتاج لبتر فوري.

ووفق متابعات محامي الوحدة، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باختطاف الطفل "آدم سالم" ذو الخامسة عشر عاماً في يوم الأربعاء الموافق 27/6/2018 ، وذلك في سابقة خطيرة قام بها جنود الاحتلال، حيث أطلقوا النار عليه أثناء لعبه مع الأطفال، مما أدى إلى إصابته في فخذه اليمنى، ثم قام الجنود باختراق السياج الحدودي الفاصل شرق جباليا شمال غزة واختطفوا الطفل، واقتادوه لمستشفى برزلاي.

وبعد تدخل نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوقية أخرى تم الإفراج عن الطفل سالم يوم الثلاثاء 10/7/2018 في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث يرقد الآن في مستشفى الشفاء الطبي بعد إجراء عملية بتر عاجلة لقدمه اليمنى بعد تعفنها الشديد وإصابتها بالغرغرينة، نتيجة للإهمال الطبي من قبل الاحتلال.

وقال الطفل آدم سالم لمحامي الوحدة: " لقد تعرضت للضرب وأنا داخل المستشفى، وللعديد من الإهانات، وتم توجيه عدة ألفاظ نابية لي من قبل جنود الاحتلال في المستشفى، ولم تُقدم لي العناية الطبية اللازمة، رغم الألم الشديد، وحين كنت أطلب شرب الماء كان جندي إسرائيلي يقوم بضربي على قدمي المصابة".

ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين هذه الجريمة بحق الطفل "آدم سالم" والتي تُعتبر مخالفة لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، فوفقاً للمادة "37" من اتفاقية حقوق الطفل لا يجوز أن يحرم الطفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، لا يجوز أن يتعرض الطفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وكذلك وفقاً للمادتين الخامسة والتاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يجوز أن يخضع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، كما لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً، وكذلك وفقاً للمادة "27" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للأشخاص المحميين، وفقاً للاتفاقية معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد، وتعمل نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتعاون مع شركائها جادة لفتح تحقيق فوري بالحادثة؛ لإثبات واقعة الإهمال الطبي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وطالبت نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالالتزام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه القطاع، كما وتذكر دولة الاحتلال بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، كما وتطالب سيادة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في اتخاذ القرار بخصوص الدراسة الأولية للحالة الفلسطينية، تمهيداً لفتح تحقيق ومحاسبة القادة السياسيين ومتخذي القرارات المخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفقاً للمعاهدات الدولية.

أخبار ذات صلة

بيراوي: قرار الاحتلال وضع اليد على سفن الحرية محاولة لشرعنة القرصنة

بيراوي: قرار الاحتلال وضع اليد على سفن الحرية محاولة لشرعنة القرصنة

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

لجان الرعاية الصحية تجهز فرق طوارئ إضافية على حدود غزة

لجان الرعاية الصحية تجهز فرق طوارئ إضافية على حدود غزة

غدا.. الاحتلال ينوي تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة

غدا.. الاحتلال ينوي تسليم جثامين ثلاثة شهداء من الضفة

الهباش: مكرمة رئاسية بتخصيص ثلاثة مقاعد للحج للخان الأحمر وجبل البابا

الهباش: مكرمة رئاسية بتخصيص ثلاثة مقاعد للحج للخان الأحمر وجبل البابا

ثوري فتح: استهداف (الخان الأحمر) لفرض صفقة القرن ووأد حل الدولتين

ثوري فتح: استهداف (الخان الأحمر) لفرض صفقة القرن ووأد حل الدولتين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

النيابة وصحة الخليل والشرطة ينظمون حملة على المقاهي والمطاعم

لجان الرعاية الصحية تجهز فرق طوارئ إضافية على حدود غزة

لجان الرعاية الصحية تجهز فرق طوارئ إضافية على حدود غزة

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

مصرع شاب بحادث سير ذاتي جنوب حنين

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

الحمد الله يدعو الاتحاد الأوروبي لمواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

(هآرتس) تكشف: خطة لتهجير بدو القدس أُعدت عام 1979

(هآرتس) تكشف: خطة لتهجير بدو القدس أُعدت عام 1979

المحكمة العليا الإسرائيلية تُمدد قرار وقف هدم قرية (الخان الأحمر)

المحكمة العليا الإسرائيلية تُمدد قرار وقف هدم قرية (الخان الأحمر)

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

منوعات

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: &#34;تارة فارس&#34; بجلسة تصوير جديدة &#34;شبه عارية&#34;

صور: "تارة فارس" بجلسة تصوير جديدة "شبه عارية"

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. &#34;عمر العبد اللات&#34; يُغني لكل المدن الفلسطينية

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبد اللات" يُغني لكل المدن الفلسطينية

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

جلسة تصوير نادرة لـ&#34;يسرا&#34; بالمايوه قبل 20 عاماً

جلسة تصوير نادرة لـ"يسرا" بالمايوه قبل 20 عاماً

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

عربي

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل &#34;خمر وبيرة&#34; في دمشق يثير الجدل

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل "خمر وبيرة" في دمشق يثير الجدل

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم