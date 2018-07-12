شؤون فلسطينية

ثوري فتح يعقد جلسته في (الخان الأحمر).. الفتياني: سنتصدى لمشروع ترامب

ثوري فتح يعقد جلسته في (الخان الأحمر).. الفتياني: سنتصدى لمشروع ترامب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، مساء اليوم الخميس، أعمال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح على أرض (الخان الأحمر) شرقي مدينة القدس.

وبدأت الجلسة بكلمة لأمين سر المجلس ماجد الفتياني، قائلاً: "إن اجتماع المجلس الثوري في (الخان الأحمر) هو رسالة للاحتلال بأننا لن نترك أهالي الخان والتجمعات البدوية لوحدهم، وأن محاولات تمرير مشروع (E1) الاستيطاني لن تنجح، وأن (صفقة القرن) لن تمر، وأن فتح ومعها فصائل منظمة التحرير، ستتصدى لمشروع ترامب".

وأضاف: "إن من يحاول اقتطاع غزة عن الوطن لن ينجح، مشيراً في هذا الصدد إلى محاولات أميركا، تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية".

وتابع: "باقون ومتجذرون في هذه الأرض، وإذا هدموا سنبني ما يهدمون، وأكد أن صفقة القرن لن تمر، وأن شعبنا سينتصر بالوحدة والصمود، وأنه يجب توحيد كلمتنا في كل مكان لمواجهة مخططات الاحتلال".

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول ترحيل 46 تجمعاً بدوياً لصالح الاستيطان، مؤكداً وقوف حركة فتح وشعبنا إلى جانبهم، مثنياً على صمودهم وتشبثهم بأرضهم.

وقال: سنطور أساليب المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال.

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