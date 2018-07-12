إسرائيل تشتكي الطائرات الورقية للأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

قدم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، الخميس، شكوى لنائب الأمين العام للأمم المتحدة يطلب فيها إدانة ما أسماه (إرهاب) الطائرات الورقية الحارقة، التي تسببت بحرق عشرات آلاف الدونمات الزراعية حتى الآن.



وحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت)، قال دانون، في رسالته إن حماس تهدد حياة الإسرائيليين وتضر بالمناخ، والغذاء، والزراعة بسبب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان فلسطينيون تجاه مستوطنات غلاف غزة، والتي خلفت أضراراً تقدر بملايين الدولارات .