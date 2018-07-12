شؤون فلسطينية

شاهد: تشجيعاً لنجلها وبعد 25 عاماً.. "تهاني" التحقت بالثانوية العامة وحدث ما لم يكن بالحسبان

شاهد: تشجيعاً لنجلها وبعد 25 عاماً.. "تهاني" التحقت بالثانوية العامة وحدث ما لم يكن بالحسبان
السيدة ونجلها
خاص دنيا الوطن - رفيف عزيز
أثارت السيدة تهاني نطط (45 عاماً) جدلاً كبيراً حين قررت أن تلتحق بالثانوية العامة (الإنجاز) عن العام الجاري، وذلك من أجل تشجيع نجلها الكبير "أدهم".

ورغم أن قرارها جاء على شكل مزحة، وفق ما قالت لـ "دنيا الوطن"، حين دخلت في رهان ودي مع ابنها، إلا أن تهاني تفاجأت بتفوقها عليه.

تفوق تهاني أيقظ داخلها الحلم القديم الذي خبأته الأيام لمدة عقدين ونصف من الزمان، بأن تلتحق بالجامعة وتدرس علم الاجتماع، فيما تحول الظروف الاقتصادية أمام تحقيق ذلك الحلم.

"دنيا الوطن" سلطت الضوء على أجمل قصة نجاح للتوجيهي هذا العام، عبر التقرير التالي:

 



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