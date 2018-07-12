صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إسرائيل هويتا)، إن دولاً عربية وإسلامية سوف تعترف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل قريباً.



وأوضحت الصحيفة، أن اعتراف دول عربية وإسلامية بالقدس عاصمة لإسرائيل بات مسألة وقت، مضيفةً أن الأمر قد يتطور إلى إنشاء تلك الدول سفارات لها في القدس على غرار الولايات المتحدة.وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من البلدان الإسلامية وطدت علاقتها بإسرائيل مثل المغرب التي تستفيد من تلك العلاقة رغم نفيها الرسمي.ونوهت الصحيفة، إلى أن المتحدث باسم الحكومة المغربية اعترف بشكل غير مباشر بوجود علاقة مع إسرائيل لكن الرباط ترفض الإعلان عن ذلك بصورة رسمية.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العديد من الدول الإسلامية تتشابه مع المغرب حيث تستفيد اقتصاديًا من العلاقات مع إسرائيل دون الاعتراف العلني بها.وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أن مسألة تكتم الدول العربية على علاقاتها بإسرائيل، بدأت أن تتغير فى الآونة الأخيرة ولم تعد تكترث بالحفاظ على سرية شراكتهم مع تل أبيب.