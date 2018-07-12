لهذا السبب غاب إسماعيل هنية ويحيى السنوار عن وفد حماس بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطن

قال وكالة (قدس برس)، إن لقاء وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، يعتبر الأول الذي يجمع الحركة مع اللواء كامل بعد توليه مسؤولية جهاز المخابرات، وتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني بدلاً من اللواء سامح نبيل.







وحسب الوكالة، التي نقلت عن مصدر مصري قوله، إن المسؤولين المصريين أبدوا انزعاجهم من عدم حضور رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، وفق الوكالة، أن المخابرات المصرية فهمت ذلك، على أنها رسالة احتجاج ضمنية من حركة حماس، تحديداً وأن وفد الحركة، يضم أربعة من القيادات المقيمة في الخارج، في حين يضم اثنان من قيادات حماس في قطاع غزة فقط، على الرغم من أن أغلب النقاط موضع البحث، تتعلّق بقطاع غزة.يشار إلى أن وفد الحركة يضم صالح العاروري، موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، وحسام بدران وهم من القيادات المقيمة في الخارج، بينما يضم اثنين من القيادات المقيمة في غزة، وهما خليل الحيّة، روحي مشتهى.وكانت مصر وجهت قبل نحو أسبوعًا، دعوتين لحركتي "فتح" و "حماس"، لزيارة القاهرة، من أجل استئناف حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر على الساحة الفلسطينية منذ حزيران/ يونيو 2007، بالإضافة إلى بحث " صفقة القرن "، وفق مصادر متطابقة.