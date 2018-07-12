المصور "أبو عمرة" يحصد جائزة أفضل صورة لأحداث مسيرة العودة

رام الله - دنيا الوطنحصد المصور الصحفي، أشرف أبو عمرة، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جائزة أفضل صورة فوتوغرافية، لأحداث مسيرة العودة الكبرى، ضمن مسابقة "جائزة العودة للصحافة" التي أطلقتها مؤخراً كتلة الصحفي الفلسطيني.ونال أبو عمرة الجائزة عن صورة التقطها يوم (مليونية العودة) في الرابع عشر من أيار/ مايو الماضي، حيث يظهر في هذه الصورة المئات من الفلسطينيين أثناء اقتحامهم الحدود في منطقة الفراحين شرقي خانيونس، واستشهد عدد من الذي يظهرون في الصورة، وأصيب أخرون.وأهدى الصحفي أبو عمرة الجائزة لأرواح شهداء مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وفي مقدمتهم شهداء الحركة الصحفية الشهيدان ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين.وكانت كتلة الصحفي الفلسطيني، قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق (جائزة العودة للصحافة، التي تشمل عدة فنون صحفية، تخدم فعاليات مسيرة العودة الكبرى.وأكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، أن الصحفيين استطاعوا بأقلامهم وكاميراتهم، أن يُوصلوا رسالة شعبنا الفلسطيني لكل العالم، بسعيه لاسترداد حقوقه بأسلوب نضالي شعبي سلمي خالص، ومن خلال مسيرة العودة وفعالياتها، وبكل مسؤولية واقتدار.وعبرت الكتلة عن شكرها، وتقديرها للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية على ما بذلوه من جهد كبير، وتغطية صحفية مهنية لفعاليات مسيرة العودة الكبرى.يذكر، أن الصحفي أبو عمرة، حصل على عدة جوائز محلية ودولية، على تصويره خلال فترة عمله منذ أكثر من 10 سنوات، عاصر خلالها ثلاثة حروب على قطاع غزة، وقد أصيب عدة مرات في تغطيته الإعلامية.