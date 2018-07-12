الحساينة يبحث التعاون في مجال المشاريع والمنح مع الجانب الإيطالي

رام الله - دنيا الوطننفذ وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، جولة خارجية، زار خلالها العاصمة الإيطالية روما، برفقة رئيس اتحاد المقاولين م. تاج الدين جمعة، وأجرى عدة لقاءات مع مؤسسات وممثلي بلديات إيطالية.وبحث الحساينة خلال لقائه ممثلي معهد التدريب على إجراءات السلامة (CESF) أهمية إنشاء مركز للتدريب في فلسطين والأردن، بالإضافة إلى أهمية تدريب مجموعة من المقاولين في مجال السلامة، والذى يقام في إيطاليا حيث يضم 15 متدرباً من كل دولة.في ذات السياق، بحث الحساينة خلال لقائه، رئيس الوكالة الإيطالية الداعمة لمشروع إنشاء المركز، سبل التعاون بين الطرفين، والذي تعهد بتقديم المزيد لدولة فلسطين، وتقديم عدد من المشاريع في المرحلة القادمة، كما وزار معهد التدريب على إجراءات السلامة، حيث يتواجد المتدربون الفلسطينيون.من جهة أخرى، أجرى الحساينة، لقاء مع رئيس مقاطعة امريا، والتي عبرت عن تعاطفها مع فلسطين، وتبنيها عدداً من المنح الدراسية المختلفة.