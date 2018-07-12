حماس تُثمّن قرار البرلمان الإيرلندي مقاطعة مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، القاضي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية، ومعاقبة كل من يستوردها.وقالت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم: "تثمن الحركة اعتماد مجلس الشيوخ الإيرلندي، قرارًا بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومعاقبة كل من يستورد منها أو يقدم للمستوطنات أي خدمات، وتجريم كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية".وأضافت: نعتبر ذلك خطوة مهمة في تجريم سلوك الاحتلال وسياساته الاستيطانية، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدراته، داعية دول العالم إلى أن تحذو حذو إيرلندا، في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله، والوقوف مجدّدا إلى جانب الشعب الفلسطيني.وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي، صوت مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون، يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.