صيدم يبحث مع ممثل "التعاون" تنفيذ مشاريع مشتركة مستدامة

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، اليوم، الخميس، مع رئيس لجنة التعليم في مؤسسة التعاون خليل الهندي؛ سبل تعزيز التعاون المشترك؛ لدعم وخدمة القطاع التعليمي، عبر تنفيذ مشاريع تربوية تطويرية مستدامة.ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على مد جسور من التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية؛ لتطوير قطاع التعليم والاستفادة من تجارب مؤسسة التعاون في هذا المجال، مشيراً في ذات الوقت إلى الحرص الذي توليه الوزارة لقطاع رياض الأطفال، وأنها تعمل بقوة على تطوير هذا القطاع، ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام.وأكد صيدم على ضرورة عمل مشاريع مستدامة مع مؤسسة التعاون لتطوير قطاع التعليم، وبما ينسجم مع رؤية الوزارة التي تهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم، مشيداً بالمستوى العالي من التعاون الذي تبديه هذه المؤسسة لخدمة القطاع التعليمي، وضمان توفير خدمات تعليمية نوعية للطلبة.وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من التربية من أجل متابعة المحاور، والقضايا التي تم طرحها خلال اللقاء، وتقديم مقترحات من شأنها تنفيذ مشاريع تربوية تطويرية، تنسجم مع رؤية الوزارة الاستراتيجية، وغايات مؤسسة التعاون.