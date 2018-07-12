شؤون فلسطينية

ادعيس يفتتح قسم الأُكسجين بمستشفى الزكاة في طولكرم

ادعيس يفتتح قسم الأُكسجين بمستشفى الزكاة في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، قسم الأكسجين بمستشفى الزكاة في طولكرم، والذي يحتوي على محطة تزود كافة أقسام المستشفى بالأكسجين مباشرة بدلاً للاسطوانات التقليدية.

وأوضح ادعيس، أن افتتاح هذا القسم، سيعمل على تقليص مصروفات مستشفى الزكاة، بما يقارب 20 ألف شيكل شهرياً، مما سينعكس إيجابياً على أبناء المحافظة من الفقراء والمحتاجين المستفيدين من خدمات هذا المستشفى.

وبين ادعيس، أن كافة المستشفيات التابعة لصندوق الزكاة، تعنى بخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني من الفقراء والمحتاجين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل كافة الاتصالات مع مختلف الجهات الخيرة في الوطن والخارج من أجل دعم هذه المستشفيات، وتوفير احتياجاتها والنهوض بها.

واطلع ادعيس، برفقة الدكتور حاتم ملاك، مدير المستشفى، والسيد أحمد عباس، عضو لجنة إدارة المستشفى، والسيد منير جابر، مدير الإعلام المحلي، على العديد من أقسام المستشفى، وخاصة أعمال التوسعة التي يشهدها المستشفى، لإضافة أقسام جديدة، والتي تبرع بها الصندوق العربي للإنماء.

وفي سياق متصل، قام الوزير ادعيس بزيارة للمخيم الصيفي المنعقد بمدارس الإسراء التابعة للجنة زكاة طولكرم المركزية، وتقديم هدايا رمزية للمشاركين، حيث أشاد بعملية التعليم، وحرص الوزارة على التعليم الشرعي، ودعم مسيرة العلم.

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