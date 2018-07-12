الأعرج يبحث مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية استمرار دعم الحكم المحلي

بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية (AFD)، اليوم الخميس، دعم قطاع الحكم المحلي.





وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات، توفيق البديري، ومدير عام المشاريع، عمر شرقية، إلى عدد من المشاريع الممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، والمنفذة من خلال الوزارة أو من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، والتأكيد على استمرار الدعم لهذه البرامج والمشاريع.





وأكد الأعرج أهمية الدعم المقدم من (AFD) لقطاع الحكم المحلي، الذي كان له الأثر الإيجابي على أرض الواقع في تنفيذ مشاريع، أسهمت في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز صمودهم في المحافظات الشمالية، والتخفيف على المواطنين في المحافظات الجنوبية.





وأشار إلى أهمية التنسيق المتواصل بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحديد آليات العمل، واختيار المناطق المستهدفة بالمشاريع، والتركيز على العمل في المناطق المسماة (ج)، ومحافظة القدس.





وأشاد وفد الوكالة الفرنسية بالجهود التي تبذلها طواقم الوزارة، وصندوق البلديات، في العمل على إنجاز المشاريع ومتابعتها، مؤكدين التزام الوكالة الفرنسية، بتقديم الدعم لمشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطن