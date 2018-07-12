الجامعة العربية ترحب بتصويت "الشيوخ الإيرلندي" لصالح قانون يحظر التعامل مع المستوطنات

رام الله - دنيا الوطنرحبت جامعة الدول العربية، بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي، لصالح مشروع قانون، يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي له اليوم الخميس، تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على القانون، بالشجاع والجريء، مشدداً على أن التصويت لصالح القانون، يحمل رسالة ذات بعد عالمي موجه إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن عليه أن يتحمل نتائج اقترافه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.وأعتبر أن إيرلندا بهذا القرار تعبر عن الانسجام الحقيقي مع القيم الأخلاقية والقانون الدولي، مضيفاً أن مجلس الشيوخ الإيرلندي وجه رسالة واضحة بهذا القرار المهم إلى المجتمع الدولي، مفادها بأن الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية، هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين.ودعا الأمين العام المساعد، الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً إلى الحذو حذو مواقف إيرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل، وأن يتصرفوا وفقاً لمبادئهم وسياساتهم المعلنة بحظر جميع منتجات المستوطنات، تمهيداً لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.يذكر، أن مجلس الشيوخ الإيرلندي، صوت أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون، يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومياهها الإقليمية.كما يتضمن مشروع القانون، أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الإيرلندي، حيث صوت لصالح القانون، الذي تقدمت به السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، 25 عضواً فيما عارضه 20.