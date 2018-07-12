مصدر في الجبهة الشعبية ينفي أنباء مقاطعتها لاجتماع الفصائل بدمشق

رام الله - دنيا الوطننفى مصدرٌ مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ما تناقله وسائل إعلام محلية، عن مقاطعة الجبهة لاجتماع الفصائل الفلسطينية في دمشق، مع وفد منظمة التحرير الفلسطينيّة، الذي يزور العاصمة السوريّة حاليًا.وأكد المصدر، أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة، وأنّ "الجبهة شاركت في هذا اللقاء، لأنها تحرص على استمرار الحوار، لمناقشة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام".وأضاف: "إضافةً لأهمية زيارة الوفد للشقيقة سوريا، ومناقشة أوضاع وأوجاع أهلنا في المخيمات، وخاصة مخيم اليرموك، وحندرات، والمساعدة في عودتهم إلى بيوتهم".