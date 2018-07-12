وزير الاتصالات يوقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع مع الاتحاد الدولي للاتصالات

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس وفد فلسطين المشارك في أعمال المنتدى الثامن عشر لمنظمي قطاع الاتصالات (GSR-18) الدكتور علام موسى، ومدير مكتب تنمية الاتصالات السيد براهيما سانو، اتفاقية لتنفيذ مشاريع متفقد عليها مع الاتحاد الدولي للاتصالات.وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية في المنتدى الثامن عشر لمنظمي قطاع الاتصالات (GSR-18) المنعقد في جنيف، وبدعوة من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تم عقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة، كان أبرزها الاجتماع مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ونائبه ومدير قطاع تنمية الاتصالات، ومدير المكتب الإقليمي العربي للاتحاد.وخلال اللقاءات تمت مناقشة المطالب الفلسطينية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض عدد من المشاريع المهمة لتطوير القطاع، كما تم طلب تقديم الدعم والمساعدة من الاتحاد لإنجاز هذه المشاريع، وأبدى الاتحاد استعداده لتنفيذ العديد منها واستعداده لدراسة أي مشاريع أخرى يتم تقديمها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمل اللازم بشأنها.وناقش وزير الاتصالات خلال هذه اللقاءات كافة القرارات الخاصة بفلسطين، والتي سيتم عرضها في مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، حيث تم الاجتماع مع رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين القادم، ورئيس المجموعة العربية لحشد الدعم اللازم لهذه القرارات، ومناقشة المعيقات المفروضة على القطاع، وإيجاد الطرق، والدعم اللازم للتغلب عليها.وتمت المشاركة في اجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات الحوار المشتركة والجلسات التفاعلية لمناقشة المواضع المهمة التي تخص القطاع، منها: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، التي لها أثر كبير في تنمية وتطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.