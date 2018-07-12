الأعرج يُصدر قراراً بترفيع مجلس قروي بيت حنينا إلى مجلس بلدي

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، قراراً بترفيع مجلس قروي بيت حنينا في محافظة القدس، إلى مجلس بلدي بتصنيف "ج".وقال الأعرج: "إن هذا القرار جاء بموجب الصلاحيات المخولة له، بصفته وزيراً للحكم المحلي، ولمقتضيات المصلحة العامة".وأشار الأعرج إلى أهمية هذا القرار في دعم جهود المجلس في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.هذا وسلم الأعرج قرار الترفيع إلى رئيس المجلس البلدي نضال أبو حمدة، وذلك في مكتب الوزير، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، وعدد من المدراء العامين في الوزارة.