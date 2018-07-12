(الكونغرس): جماعة الإخوان المسلمين تُشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الأمن القومي في الكونغرس الأمريكي، إن جماعة (الإخوان المسلمين) تشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.وذكرت لجنة الأمن القومي، خلال جلسة استماع، أن الجماعة تبنت الإرهاب نهجاً لها.وأوضح عضو اللجنة، رون ديسانتيس، والذي ترأس جلسة الاستماع، أمس الأربعاء، أن (الإخوان المسلمين) هي "منظمة إسلامية مسلحة لها جماعات تتبعها في 70 دولة"، مضيفاً أن بعض هذه الجماعات تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.وأشار النائب الجمهوري إلى أنه "من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل تهديداً جدياً للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها، وهناك حاجة لبحث الطريقة المثلى لمواجهة هذا التهديد، لكن تجاهله ليس مقبولاً".