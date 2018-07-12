مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم
رام الله - دنيا الوطن
لقي 10 مصريين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بالكيلو 95 أمام قرية زاوية العوامة في مركز الضبعة، على طريق مطروح/ الإسكندرية في الاتجاه لمدينة مرسى مطروح.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: إن 10 أشخاص، لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، الخميس، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل.
وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة للطوارئ، بدخول 8 جثث، و27 مصابًا بإصابات متنوعة ومتفرقة في جميع أنحاء الجسم.
وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحرّي عن ظروف وملابسات الواقعة.
لقي 10 مصريين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بالكيلو 95 أمام قرية زاوية العوامة في مركز الضبعة، على طريق مطروح/ الإسكندرية في الاتجاه لمدينة مرسى مطروح.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: إن 10 أشخاص، لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، الخميس، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل.
وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة للطوارئ، بدخول 8 جثث، و27 مصابًا بإصابات متنوعة ومتفرقة في جميع أنحاء الجسم.
وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحرّي عن ظروف وملابسات الواقعة.
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