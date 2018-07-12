عربي

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
لقي 10 مصريين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بالكيلو 95 أمام قرية زاوية العوامة في مركز الضبعة، على طريق مطروح/ الإسكندرية في الاتجاه لمدينة مرسى مطروح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: إن 10 أشخاص، لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، الخميس، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل.

وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة للطوارئ، بدخول 8 جثث، و27 مصابًا بإصابات متنوعة ومتفرقة في جميع أنحاء الجسم.

وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحرّي عن ظروف وملابسات الواقعة.

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