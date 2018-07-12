مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

رام الله - دنيا الوطنلقي 10 مصريين مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل بالكيلو 95 أمام قرية زاوية العوامة في مركز الضبعة، على طريق مطروح/ الإسكندرية في الاتجاه لمدينة مرسى مطروح.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية: إن 10 أشخاص، لقوا مصرعهم، وأصيب 25 آخرون، الخميس، إثر حادث تصادم حافلة بسيارة نقل.وتلقى مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارًا من مستشفى رأس الحكمة للطوارئ، بدخول 8 جثث، و27 مصابًا بإصابات متنوعة ومتفرقة في جميع أنحاء الجسم.وتمّ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحرّي عن ظروف وملابسات الواقعة.