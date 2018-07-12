ليبرمان: يجب إغلاق سفارتنا في العاصمة الإيرلندية فوراً

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي: "لا جدوى من استدعاء السفير الإيرلندي بإسرائيل للتوبيخ، فلا جدال مع أعدائنا".جاء ذلك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مشدداً على ضرورة أن تغلق إسرائيل سفارتها في دبلن فوراً.وفي السياق قال: "لن ندير الخد الأخير إلى من يُقاطعوننا".