شاهد: عصابة تخطف طفلًا من أراضي الـ 48 وتطلب 4 ملايين شيكل

شاهد فيديو لحظة اختطاف الطفل..



رام الله - دنيا الوطنتتواصل عمليات البحث لليوم الثاني على التوالي، عن طفل يبلغ من العمر (6 أعوام) من مدينة (قلنسوة) بأراضي الـ 48.وقال والد الطفل المخطوف: إن خلفية خطف الطفل مادية بسبب فوزه بمناقصات في العمل، مضيفًا: طلب مني الخاطفون دفع مبلغ (4 ملايين شيكل) مقابل إعادة طفلي.ووفق موقع (عرب 48)، فإن المعلومات المتوفرة، تفيد باختطاف عدد من الأشخاص لطفل من أمام منزله، ووُضعوه داخل سيارة خصوصية، وفروا من المكان.ونصبت الشرطة الإسرائيلية حواجز قرب مدينتي (باقة الغربية) و(أم الفحم)، وأجرت عمليات بحث وتمشيط على طول شارع وادي عارة.ويشارك في البحث عن الطفل المخطوف العشرات من شباب وأهالي (قلنسوة) والمنطقة، إضافة إلى استخدام مروحية للبحث عنه، بينما استصدرت الشرطة الإسرائيلية، من المحكمة، أمر حظر نشر حول كافة تفاصيل الحادثة لمدة 7 أيام.