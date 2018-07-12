شاهد: السفير السعودي بالأردن ممازحاً.. أنا راعي إبل

رام الله - دنيا الوطننشر الناطق الإعلامي باسم السفارة السعودية في عمان عبد السلام العنزي، فيديو للسفير السعودي الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وهو يتناقش مع رجال من قبيلة الحويطات، قائلاً لهم: "أنا راعي إبل" .ويظهر الفيديو الذي التقط خلال عزاء النائب الراحل محمد العمامرة، الأمير في حوار مع رجال الحويطات عن نبتة يدعونها في السعودية (السمنة) واصفاً إياها بأن جذعها شوكي، وزهرتها صفراء، ولها ورقة طويلة، سائلاً عن اسمها في الأردن.وأجاب رجال الحويطات، بأن النبتة، تُدعى في الأردن (كعوب) أو (فارق عينه).