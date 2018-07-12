شاهد: زعماء (ناتو) يتركون أعمالهم ويشاهدون مباراة كرواتيا وإنجلترا

رام الله - دنيا الوطنأشعلت مباراة كرواتيا وإنجلترا في نصف نهائي مونديال روسيا، حماس الزعماء الذين كان يحضرون قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل، الأربعاء.وعلى الرغم من انشغال القادة بعشاء عمل على هامش القمة، تحلق بعضهم حول هاتف وزير الخارجية التركي، وأخذوا يتابعون المباراة وقوفاً بكل اهتمام.وعرض وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، المباراة أمام كل من الرئيس رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.وتزامنت مباراة نصف النهائي، التي انتهت بفوز المنتخب الكرواتي بـ 2-1، مع عشاء عمل في قمة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وفق ما نقلت صحيفة (ديلي صباح).وحاول الزعماء الحاضرون أن يواسوا ماي، فربتوا على كتفها، بعد نهاية المباراة وتبدد حلم منتخب (الأسود الثلاثة) في العبور إلى نهائي المونديال، بعد غياب طال عقوداً من الزمن.وأرخى المونديال بظلاله على قمة الناتو الأخيرة، إذ حرصت رئيسة كرواتيا على التقاط صورة بقميص منتخب بلادها إلى جانب كل من تيريزا ماي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.