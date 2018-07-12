170 مستوطناً وطالباً تلمودياً يقتحمون المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم 95 مستوطنا، و75 طالباً من معاهد تلمودية، المسجد الأقصى المبارك (الفترة الصباحية) اليوم الخميس، من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وبحسب وكالة (وفا)، فإن المستوطنين، نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، في حين نفذت مجموعات يهودية، وقفات مشبوهة في المسجد الأقصى من خلف جدار قبالة مسجد الصخرة وسط حركات وإيماءات تلمودية.