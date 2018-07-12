"إسرائيل" تكشف عن الجيل الجديد من الطائرات المُسيرة

رام الله - دنيا الوطنكشفت شركة (إلبيت سيستمز) عن إحدى صناعاتها العسكرية الجديدة في مجال الطائرات المسيرة، والمتمثلة في طائرة (هيرمز 900).وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن الشركة طورت جيلاً جديداً من طائرات (هيرمز)، وأدخلت عليها تحسينات وتطويرات جديدة، مما يجعلها تتمتع بقدرة عالية على تحمل الظروف الجوية الصعبة ومقاومة البرق، وزيادة في السرعة، وطول مدة التحليق.وتتوفر في هذه الطائرة أنظمة إقلاع وهبوط تلقائية، ونظام تحذير لاقترابها من الأرض، ومنع الاصطدام القوي بالتربة، ونظام كشف ومنع تصادمها مع الطائرات الأخرى، وأنظمة اتصالات وتصوير حديثة، بحسب ما جاء على موقع (عكا).