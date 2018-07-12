صيدم يدعو المواطنين للمشاركة بإطلاق العام الدراسي بالخان الأحمر الاثنين المقبل

دعا وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، جماهير الشعب الفلسطيني، والقوى الوطنية والشعبية والفعاليات الرسمية، والمؤسسات المحلية، والدولية الشريكة، ووسائل الإعلام؛ للمشاركة الفاعلة في فعاليات إطلاق العام الدراسي، مبكراً واستثنائياً في (مدرسة الخان الأحمر) في بادية القدس يوم الاثنين المقبل 16-7-2018 في حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً، حيث يشن الاحتلال ضد المدرسة والتجمع بأسره عدواناً سافراً، يستهدف هدم التجمع ومدرسته الوحيدة، التي تخدم الطلبة من خمسة تجمعات بدوية محيطة.





وشدد صيدم على أهمية المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات التي تشكل دعماً وإسناداً مؤثراً للتجمع وأهله ومدرسته، مؤكداً باسم الأسرة التربوية أن (الخان الأحمر) لن يُترك وحيداً، وأن وزارة التربية، وضمن إمكانياتها، ستقدم كل دعم ممكن لتعزيز صمود التجمع وأهله، والدفاع عن حق الطلبة في التعليم.





وأشار صيدم إلى أن الوزارة، وفي إطار مساندتها الدائمة للتجمع ومدرسته؛ نظمت في (الخان الأحمر) المخيم الصيفي (باقون) الذي شارك فيه 70 طالباً وطالبة من التجمع والتجمعات البدوية المحيطة، كما تعمل حالياً على افتتاح مخيم صيفي متخصص بمجال الموسيقى والمسرح.

رام الله - دنيا الوطن