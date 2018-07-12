الصدر للعبادي: استقيل من حزبك ثم تولى رئاسة الحكومة العراقية

رام الله - دنيا الوطنأكد ضياء الأسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الأخير وكتل سياسية أخرى، اشترطت على حيدر العبادي الاستقالة من عضوية حزب (الدعوة) لترشيحه لشغل منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.ويحاول التيار الصدري لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد أن تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، إثر فوزه بـ 54 مقعداً من أصل 329.ولا تخول هذه الأفضلية التيار الصدري لتشكيل الحكومة بصورة منفردة، بل الدخول في تحالفات مع كتل أخرى على اعتبار أن الحكومة، يجب أن تحظى بثقة أغلبية أعضاء البرلمان (165 نائباً).