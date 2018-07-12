دولي

الكنيست يُقرر تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل

الكنيست يُقرر تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أجرت اللجنة المشتركة بين لجنتي الخارجية والأمن، برئاسة عضو الكنيست أفي ديختر، واللجنة التشريعية في الكنيست، جلسة نقاش، بمشاركة أيالت شكيد وزيرة القضاء.

ووفقاً لموقع (إسرائيل ديفنس) الإسرائيلي، أصدرت اللجنة توصياتها للكنيست بتمديد وضع الطوارئ في إسرائيل لعام إضافي حتى تاريخ 16-7-2019.

يذكر، أن إسرائيل منذ قبل أكثر من سبعين عاماً، وهي تعيش تحت قوانين وضع الطوارئ، وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني والتهديدات المتزايدة التي تهدد وجودها.

من جانبها، قالت شكيد: "إن إسرائيل تواجه تحديات أمنية وعسكرية كبيرة جداً بالمقارنة مع الدول الديمقراطية الأخرى، ولكن يجب العمل على إنهاء وضع الطوارئ"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وتطرق ديختر في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة إلى وضع الطوارئ، الذي تعيشه إسرائيل منذ أكثر من 70 عاماً قائلاً: "لقد حان الوقت لنتغلب على هذا الوضع، وننتقل إلى وضع الاستقرار الأمني كباقي دول العالم".

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