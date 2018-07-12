مسؤول سعودي: المملكة ستتصدى لحزب الله

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، يسعى لاستعادة الحديدة سلمياً، واصفاً توقف العمليات العسكرية حالياً بالمؤقت من أجل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية؛ لتسليم المدينة سلمياً.وقال المعلمي، لقناة (العربية): إن السعودية ستتصدى لحزب الله اللبناني في كل مكان، وتفضح ممارساته أمام المجتمع الدولي، متهماً الحزب بالسعي لزعزعة استقرار الأمة العربية.وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد بعث في وقت سابق، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، داعياً الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح الحزب، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، متهمًا حزب الله بدعم الحوثيين.