(فيفا) يتخذ إجراءات قانونية بالسعودية بسبب قنوات (beoutQ)

رام الله - دنيا الوطنجدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تأكيده، بأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد قنوات (beoutQ)، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني، عبر سرقة إشارة قنوات (bein sports) الناقل الحصري للمونديال.وقال (فيفا) في بيانه: "الاتحاد كلف محام باتخاذ إجراءات قانونية في السعودية، ويعمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب حقوق رياضية آخرين، تأثروا أيضاً من أجل حماية مصالحهم".وأضاف (فيفا): يحث الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلطات المملكة العربية السعودية، والدول المختلفة التي لوحظت فيها هذه الأنشطة غير القانونية على دعمنا في مكافحة القرصنة، وفق (يورو سبورت).إلى ذلك، أكدت السعودية، أنه لا يوجد أية مقرات لقنوات (beoutQ) في أراضيها، أو أن تكون لها علاقة بعمل تلك القنوات.