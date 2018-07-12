ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في اليابان إلى 199 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس: "إن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية غربي اليابان، قد ارتفع إلى 199 شخصاً على الأقل".وقال يوشيهيد سوغا، خلال مؤتمر صحفي: "إن رئيس الوزراء، شينزو آبي، أمر خلال اجتماع خلية الأزمة بالتصرف بأسرع ما يمكن لإنقاذ الضحايا"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود 179 قتيلاً جراء الكارثة.وكان آبي قد ألغى جولة له في أربع دول بينها بلجيكا وفرنسا، وتوجه، الأربعاء، إلى مقاطعة أوكاياما، إحدى أكثر المناطق تضرراً مع هيروشيما على أن يزور، الجمعة، منطقة أخرى لحقت بها أضرار.وإضافة إلى الضحايا الـ 199 قالت السلطات: إنها لا تملك أي معلومات عن عشرات الأشخاص في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود زهاء ستين مفقوداً.وأدى التساقط غير المسبوق للأمطار خلال ثلاثة أيام إلى فيضانات هائلة، وانهيارات طينية، وأضرار كبيرة أخرى، حاصرت أعداداً كبيرة من الناس.وفي المناطق التي شيدت فيها مبان على سفوح الجبال، أدت الانهيارات إلى تدمير مساكن بالكامل، وغطت الوحول أحياء برمّتها.وصدر أمر جديد بإخلاء قرية في منطقة هيروشيما، بسبب خطر ناجم من فيضان بحيرة، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.