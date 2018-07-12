الجيش الإسرائيلي ينشر أول فيديو لقصف مواقع عسكرية سورية
رام الله - دنيا الوطن
نشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، فيديو لغارات سلاح الجو الإسرائيلي على ثلاثة مواقع عسكرية سورية.
وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "أغارت مقاتلات سلاح الجو على 3 مواقع عسكرية سورية، رداً على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي في وقت سابق، والتي تم اعتراضها".
وأضاف: "سيواصل الجيش التحرك بشكل قوي وصارم ضد محاولات خرق سيادة دولة إسرائيل والمساس بمواطنيها".
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن "الدفاعات الجوية السورية، تصدت لاعتداء إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة".
ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)، فقد قال مصدر ميداني سوري: إن "الطيران الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ باتجاه مواقع للجيش السوري على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتسببت بوقوع أضرار مادية".
نشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، فيديو لغارات سلاح الجو الإسرائيلي على ثلاثة مواقع عسكرية سورية.
وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "أغارت مقاتلات سلاح الجو على 3 مواقع عسكرية سورية، رداً على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي في وقت سابق، والتي تم اعتراضها".
وأضاف: "سيواصل الجيش التحرك بشكل قوي وصارم ضد محاولات خرق سيادة دولة إسرائيل والمساس بمواطنيها".
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن "الدفاعات الجوية السورية، تصدت لاعتداء إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة".
ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)، فقد قال مصدر ميداني سوري: إن "الطيران الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ باتجاه مواقع للجيش السوري على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتسببت بوقوع أضرار مادية".
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