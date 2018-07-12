الجيش الإسرائيلي ينشر أول فيديو لقصف مواقع عسكرية سورية

رام الله - دنيا الوطننشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، فيديو لغارات سلاح الجو الإسرائيلي على ثلاثة مواقع عسكرية سورية.وقال أدرعي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر): "أغارت مقاتلات سلاح الجو على 3 مواقع عسكرية سورية، رداً على خرق طائرة سورية بدون طيار المجال الجوي الإسرائيلي في وقت سابق، والتي تم اعتراضها".وأضاف: "سيواصل الجيش التحرك بشكل قوي وصارم ضد محاولات خرق سيادة دولة إسرائيل والمساس بمواطنيها".إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إن "الدفاعات الجوية السورية، تصدت لاعتداء إسرائيلي على منطقة قرص النفل بالقنيطرة".ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك)، فقد قال مصدر ميداني سوري: إن "الطيران الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ باتجاه مواقع للجيش السوري على أطراف بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة وتسببت بوقوع أضرار مادية".