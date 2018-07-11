تنامي الاقبال السياحي على تونس في 2018

شهدت تونس ازديادا واضحاً لاقبال السياح في النصف الاول من 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بحسب وزارة السياحة في مؤشر الى انتعاشة بعد عدة سنوات صعبة اعقبت ثورة 2011.





وبلغ عدد السياح الوافدين الى تونس 3,2 ملايين سائح في الاشهر الستة الاولى من هذا العام، متجاوزا حتى ما كان عليه الامر في الفترة ذاتها قبل الثورة اي في 2010 حين بلغ عدد السياح 2,9 مليون.





وتؤكد هذه الارقام انتعاشة القطاع السياحي بعد سنوات صعبة اعقبت عدم الاستقرار السياسي اثر الاطاحة بنظام بن علي في 2011 واعتداءات 2015 التي استهدفت متحف باردو بالعاصمة وفندقا بمنطقة سوسة على الساحل الشرقي التونسي.





وفاقت عائدات هذا القطاع الاساسي في الاقتصاد التونسي 1,2 مليار دينار تونسي (420 مليون يورو) في النصف الاول من 2018، بزيادة نسبتها 46 بالمئة بالقياس السنوي وهي عائدات تكاد تماثل عائدات 2010 (1,3 مليار دينار).





بيد ان الدينار شهد تراجعا مهما في قيمته في العامين الاخيرين فبات سعر اليورو الواحد اكثر من ثلاثة دنانير تونسية مقابل نحو دينارين في 2010.





في المقابل بقي عدد الحجوزات في الفنادق اقل مما كان عليه قبل 2011 اذ بلغت 7,9 ملايين ليلة للفترة من الاول من كانون الثاني/يناير الى 20 حزيران/يونيو 2018.





وهو رقم يزيد بنسبة 39 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2017، بحسب الوزارة، لكنه ادنى من رقم 2010 الذي كان 13,6 مليون ليلة. واثار الاعتداء الذي اسفر عن مقتل 6 من عناصر الحرس الوطني الاحد على الحدود مع الجزائر، ورغم بعده عن السواحل، مخاوف من تاثر هذه الانتعاشة السياحية التي جاءت بعد عامين من الهدوء الامني.





لكن جان بيير ماس رئيس هيئة تمثل وكالات السفر الفرنسية قال لوكالة فرانس برس "لم يسجل اي رد فعل" من المصطافين الذين حجزوا عطلهم في تونس.





واضاف "اعتقد انه لن يكون للامر تاثير على الاقبال السياحي هذا الصيف لانه (الاعتداء) لم يحظ بدعاية كبيرة"، لافتا الى ان "معظم المصطافين حجزوا اصلا" فنادقهم.

رام الله - دنيا الوطن