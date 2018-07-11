شاهد كيف أسقط صاروخ الباتريوت الإسرائيلي طائرة الاستطلاع السورية

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رام الله - دنيا الوطننشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، قال إنه للحظة اعتراض طائرة الاستطلاع السورية، التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، فوق بحيرة طبريا، وحلقت لمسافة 9 كيلو مترات في المجال الجوي.وأسقط الجيش الإسرائيلي، الطائرة السورية، في سماء طبريا، باستخدام صاروخ باتريوت.