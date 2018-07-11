شاهد كيف أسقط صاروخ الباتريوت الإسرائيلي طائرة الاستطلاع السورية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، قال إنه للحظة اعتراض طائرة الاستطلاع السورية، التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، فوق بحيرة طبريا، وحلقت لمسافة 9 كيلو مترات في المجال الجوي.
وأسقط الجيش الإسرائيلي، الطائرة السورية، في سماء طبريا، باستخدام صاروخ باتريوت.
شاهد الفيديو..
نشر الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو، قال إنه للحظة اعتراض طائرة الاستطلاع السورية، التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، فوق بحيرة طبريا، وحلقت لمسافة 9 كيلو مترات في المجال الجوي.
وأسقط الجيش الإسرائيلي، الطائرة السورية، في سماء طبريا، باستخدام صاروخ باتريوت.
شاهد الفيديو..
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