الجيش المصري يقتل 11 مسلحًا في سيناء

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القوات المسلحة المصرية قتلت 11 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك استمرارًا لحملة تهدف لدحر تنظيم الدولة.ونقلت الوكالة عن مصدر أمني، أن تبادل إطلاق النار وقع أثناء مداهمة وكر للمسلحين بمنزل مهجور في العريش، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في استهداف إحدى البؤر بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش.