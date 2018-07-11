اليمن غاضب من لبنان بسبب حزب الله

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، داعياً الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح المجموعات الموالية لإيران، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، وذلك على أثر اتهمامات لحزب الله اللبناني، في دعم الحوثيين.وشدد اليماني على حق بلاده في طرح هذه المسألة في المحافل العربية والدولية، قائلاً: "إننا في الجمهورية اليمنية، نحتفظ بحقنا في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي".كما ظهر غضب الوزير اليمني جلياً، في خطابه إلى جبران، رغم استخدام كلمات دبلوماسية، تؤكد على متانة العلاقات مع لبنان، معتبراً ما أسماه "تحريض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على قتال قوات الشرعية تدخلاً سافراً في شؤون اليمن".وأضاف: "لقد ظهر دعم الحزب للحوثيين جلياً في الكلمة المتلفزة لنصر الله بتاريخ 29/6/2018، والتي حرضها خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية، وعبر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الحوثي ضد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، في تدخل سافر في شؤون بلادي الداخلية، بما في شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي وتأجيج نيران الحرب، التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.كذلك، أكد اليماني على إدانة الحكومة اليمنية لتصريحات حزب الله وممارساته، التي تشمل مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض ودعم الحوثيين.