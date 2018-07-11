عربي

اليمن غاضب من لبنان بسبب حزب الله

اليمن غاضب من لبنان بسبب حزب الله
حزب الله اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
بعث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى نظيره اللبناني، جبران باسيل، داعياً الحكومة اللبنانية إلى كبح جماح المجموعات الموالية لإيران، تماشياً مع سياسة النأي بالنفس، وذلك على أثر اتهمامات لحزب الله اللبناني، في دعم الحوثيين.

وشدد اليماني على حق بلاده في طرح هذه المسألة في المحافل العربية والدولية، قائلاً: "إننا في الجمهورية اليمنية، نحتفظ بحقنا في عرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجلس الأمن الدولي".

كما ظهر غضب الوزير اليمني جلياً، في خطابه إلى جبران، رغم استخدام كلمات دبلوماسية، تؤكد على متانة العلاقات مع لبنان، معتبراً ما أسماه "تحريض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على قتال قوات الشرعية تدخلاً سافراً في شؤون اليمن".

وأضاف: "لقد ظهر دعم الحزب للحوثيين جلياً في الكلمة المتلفزة لنصر الله بتاريخ 29/6/2018، والتي حرضها خلالها على قتال القوات الحكومية اليمنية، وعبر فيها عن طموحه ومسلحي حزبه للقتال في اليمن لصالح الحوثي ضد السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، في تدخل سافر في شؤون بلادي الداخلية، بما في شأنه الإضرار الكبير والفادح بمصلحة اليمن العليا وأمنه القومي وتأجيج نيران الحرب، التي سيؤدي استمرارها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كذلك، أكد اليماني على إدانة الحكومة اليمنية لتصريحات حزب الله وممارساته، التي تشمل مشاركته في التدريب والتخطيط والتحريض ودعم الحوثيين.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

الولايات المتحدة تكشف تفاصيل استجواب صدام حسين

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

صحيفة: دول عربية وإسلامية ستعترف بالقدس عاصمةً لإسرائيل قريباً

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل &#34;خمر وبيرة&#34; في دمشق يثير الجدل

مابين سُخرية وصدمة.. تعيين مُحجبة مديرة لمعمل "خمر وبيرة" في دمشق يثير الجدل

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

الجيش الجزائري يكشف سبب الاستقرار في بلاده

الجيش الجزائري يكشف سبب الاستقرار في بلاده

شاهد: السفير السعودي بالأردن ممازحاً.. أنا راعي إبل

شاهد: السفير السعودي بالأردن ممازحاً.. أنا راعي إبل

الصدر للعبادي: استقيل من حزبك ثم تولى رئاسة الحكومة العراقية

الصدر للعبادي: استقيل من حزبك ثم تولى رئاسة الحكومة العراقية

مسؤول سعودي: المملكة ستتصدى لحزب الله

مسؤول سعودي: المملكة ستتصدى لحزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

تقرير: 177 شهيدًا خلال النصف الأول من العام 2018

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

الوزيرة عودة تترأس اجتماعاً لمجموعة الدول المانحة لتطوير القطاع الخاص

المصور &#34;أبو عمرة&#34; يحصد جائزة أفضل صورة لأحداث مسيرة العودة

المصور "أبو عمرة" يحصد جائزة أفضل صورة لأحداث مسيرة العودة

الشاعر: نعتمد مقاربة عبر قطاعية ذات طابع وقائي لدعم ذوي الاعاقة

الشاعر: نعتمد مقاربة عبر قطاعية ذات طابع وقائي لدعم ذوي الاعاقة

الحساينة يبحث التعاون في مجال المشاريع والمنح مع الجانب الإيطالي

الحساينة يبحث التعاون في مجال المشاريع والمنح مع الجانب الإيطالي

حماس تُثمّن قرار البرلمان الإيرلندي مقاطعة مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية

حماس تُثمّن قرار البرلمان الإيرلندي مقاطعة مُنتجات المستوطنات الإسرائيلية

صيدم يبحث مع ممثل &#34;التعاون&#34; تنفيذ مشاريع مشتركة مستدامة

صيدم يبحث مع ممثل "التعاون" تنفيذ مشاريع مشتركة مستدامة

ادعيس يفتتح قسم الأُكسجين بمستشفى الزكاة في طولكرم

ادعيس يفتتح قسم الأُكسجين بمستشفى الزكاة في طولكرم

منوعات

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

اعتقال خصم ترامب الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في نادي عراة

فيديو: أول فيديو لـ&#34;خناقة&#34; الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: أول فيديو لـ"خناقة" الفنانة زينة مع أسرة أمريكية بدبي

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

فيديو: ابنة اصالة تكشف حقيقة طلاقها من زوجها بعد عشر سنين زواج

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: فنانات سبعينيات متصابيات بالشورت والأكتاف العارية.. نادية الجندي ولبلبة أبرزهم

صور: &#34;تارة فارس&#34; بجلسة تصوير جديدة &#34;شبه عارية&#34;

صور: "تارة فارس" بجلسة تصوير جديدة "شبه عارية"

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. &#34;عمر العبد اللات&#34; يُغني لكل المدن الفلسطينية

شاهد: أضخم الأعمال العربية.. "عمر العبد اللات" يُغني لكل المدن الفلسطينية

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

بدأت بعمر 18.. تعرف على أصغر مليارديرة أمريكية تملك شركة

جلسة تصوير نادرة لـ&#34;يسرا&#34; بالمايوه قبل 20 عاماً

جلسة تصوير نادرة لـ"يسرا" بالمايوه قبل 20 عاماً

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

زواج الداعية معز مسعود من الفنانة المصرية شيري عادل يصدم الجمهور

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

رغم مناوشاتها بسببه.. حلا شيحة تظهر بدون نقاب مع طبيب أسنانها

عربي

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

مصرع 10 مصريين وإصابة 25 إثر حادث تصادم

الجيش الجزائري يكشف سبب الاستقرار في بلاده

الجيش الجزائري يكشف سبب الاستقرار في بلاده

شاهد: السفير السعودي بالأردن ممازحاً.. أنا راعي إبل

شاهد: السفير السعودي بالأردن ممازحاً.. أنا راعي إبل

الصدر للعبادي: استقيل من حزبك ثم تولى رئاسة الحكومة العراقية

الصدر للعبادي: استقيل من حزبك ثم تولى رئاسة الحكومة العراقية