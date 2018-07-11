السلطات الفرنسية تُحذر السياح من فئران الفنادق

رام الله - دنيا الوطنحذرت السلطات الفرنسية، السياح المتواجدين في باريس، من انتشار محتالين يسرقون المقتنيات الشخصية من غرف الفنادق.ووفقًا لصحيفة (إكسبريس)، فإن المجرمين الذين أطلق عليهم اسم (فئران الفنادق)، يستهدفون الفنادق الفاخرة في المناطق المزدحمة التي يؤمها الكثير من سياح العالم.وقال توني مارييت، المفوض في شرطة باريس، إن "لصوص هذه المجموعة يختلطون بالسياح ويسرقون أمتعتهم بينما ينزل بعضهم في الفنادق تحت أسماء مزورة ويسرقون من خزانات غرف السياح".كما حذرت السلطات الفرنسية من أن هؤلاء اللصوص لا يتواجدون فقط في الأماكن التقليدية المزدحمة بالسياح، بل أيضا في الأماكن الهادئة من المدينة.