ترامب: لدي معجب واحد فقط داخل حلف (ناتو)

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المسؤول الوحيد في حلف شمال الأطلسي، الذي يُعجب بشخصيته.وذكر ترامب مازحًا خلال استقبال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ له في بروكسل اليوم: "لدينا علاقات رائعة، وبفضلي، حصل حلف (ناتو) العام الماضي على 40 مليار دولار، لذلك أعتقد أن الأمين العام معجب بترامب، لعله الوحيد في ذلك، إلا أنه ليس لدي أي شيء ضد ذلك".ووصل الرئيس الأميركي أمس الثلاثاء إلى بروكسل للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي في ظل التوتر الشديد داخل (ناتو) على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة تجاه حلفاء الولايات المتحدة.