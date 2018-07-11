بحرينية تقود طائرة مقاتلة لأول مرة في تاريخ المملكة

رام الله - دنيا الوطنقادت البحرينية عائشة بنت راشد آل خليفة، العضو في العائلة الحاكمة، طائرة مقاتلة، لتصبح أول امرأة في المملكة تقدم على ذلك.وقامت عائشة بالإقلاع بالطائرة القتالية من طراز "هوك" من قاعدة عيسى الجوية جنوب المملكة، في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة.وعائشة بنت راشد آل خليفة، تحمل رتبة ملازم ثاني، وتعمل في سلاح الجو الملكي البحريني.