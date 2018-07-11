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يديعوت: الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة سورية دخلت 9 كيلو بالأجواء الشمالية

يديعوت: الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة سورية دخلت 9 كيلو بالأجواء الشمالية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن الجيش الإسرائيلي، رصد عصر اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع سورية اخترقت الأجواء الإسرائيلية لمسافة 9.6 كيلومترات.

وذكرت الصحيفة، أن الطائرة مرت عبر الأردن، وقام الجيش الإسرائيلي برصدها وانتظر مدة 15 دقيقة حيث أرسل 4 طائرات نحوها وبعد أن اتضح أن هذه ليست طائرة روسية أو أردنية، تم إطلاق صاروخ باتريوت نحوها وتدميرها.

وأضافت يديعوت، أن الطائرة عُثر على حطامها قبل قليل في طبريا، ولم تكن تحمل أي متفجرات بل كانت في مهمة تصوير، وفق المزاعم الإسرائيلية.

إلى ذلك، أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن طائرة بدون طيار تسللت من سوريا الى منطقة الجولان، فأطق الجيش الاسرائيلي صاروخ باتيريوت نحوها.

وعلى أثر ذلك، دوت صافرات الانذار في منطقة الجولان وغور الاردن.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترض الجيش الإسرائيلي مركبة جوية غير مأهولة تسللت من سوريا إلى "إسرائيل" حيث حددت أنظمة الدفاع التهديد مسبقا".

واضاف: " لن يسمح الجيش الإسرائيلي بانتهاك سيادة "إسرائيل" الجوية وسيعمل ضد أي محاولة لإيذاء مواطنيه".


 


 

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