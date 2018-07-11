يديعوت: الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة سورية دخلت 9 كيلو بالأجواء الشمالية





وعلى أثر ذلك، دوت صافرات الانذار في منطقة الجولان وغور الاردن.





من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترض الجيش الإسرائيلي مركبة جوية غير مأهولة تسللت من سوريا إلى "إسرائيل" حيث حددت أنظمة الدفاع التهديد مسبقا".





واضاف: " لن يسمح الجيش الإسرائيلي بانتهاك سيادة "إسرائيل" الجوية وسيعمل ضد أي محاولة لإيذاء مواطنيه".



















إلى ذلك، أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن طائرة بدون طيار تسللت من سوريا الى منطقة الجولان، فأطق الجيش الاسرائيلي صاروخ باتيريوت نحوها.