النائب العام يلتقي القاضي فابريس دوران

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الأربعاء بمسؤول التعاون القضائي في شمال إفريقيا والشرق الاوسط القاضي فابريس دوران، وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون والتنسيق في المجال القضائي.حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها وخطتها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.وأكد النائب العام على أهمية الدعم المقدم من قبل الشركاء الدوليين لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص في مختلف المجالات.