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شويغو: الولايات المتحدة تستخدم "الحرب الهجينة" في سوريا والقرم

شويغو: الولايات المتحدة تستخدم "الحرب الهجينة" في سوريا والقرم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، أن واشنطن تستخدم أسلوب "الحرب الهجينة" على نطاق واسع.

وقال شويغو في مقابلة مع الصحيفة الإيطالية (Il Giornale): "إن الغرب كان يخطط لتنظيم "حرب هجينة" في شبه جزيرة القرم من أجل زعزعة استقرار الوضع في القرم‘ ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل".

وأوضح شويغو، أن الولايات المتحدة، استخدمت "الحرب الهجينة" بشكل واسع النطاق في يوغوسلافيا السابقة، وفي وليبيا، والشيشان، وأخيرا استخدمتها في سوريا، وبالإضافة إلى ذلك كانت علامات هذه الحرب واضحة عشية وقوع انقلاب في أوكرانيا في عام 2014، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ووفقاً له، فإن "الحرب الهجينة" تعني اليوم السيطرة على وسائل الإعلام، والعقوبات الاقتصادية، ودعم الاضطرابات الداخلية، وارتكاب أعمال مسلحة، وتخريب، وكذلك الأنشطة في الفضاء السيبراني.

وأضاف وزير الدفاع: "لم نترك للزملاء الأجانب فرصة لتنفيذ هذه الإجراءات في شبه جزيرة القرم".

وأشار إلى أنه في عام 2014، تم إجراء استفتاء في شبه الجزيرة، حيث قرر السكان بحرية وبحضور مئات من ممثلي وسائل الإعلام الأمريكية الانضمام إلى روسيا.

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