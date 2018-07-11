د.غنام تُسلّم كَراسٍ كهربائية بدعم من بنك الأردن لبعض ذوي الإعاقة

ذاته سعادة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليكتمل، لولا التكامل المثمر الذي تتميز بها المحافظة.















رام الله - دنيا الوطنسلمت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام خمس كراسٍ كهربائيةلأشخاص من ذوي الإعاقة؛ لمساندتهم على تخطي واقعهم والتحرك بشكل يلبي احتياجاتهم، كمساهمة مجتمعية من بنك الأردن بالتعاون مع المحافظة، بحضور مسؤولة وحدة العلاقات العامة في بنك الأردن، رجاء الجبارين، ومدير فرع رام الله في بنك الأردن، غسان عطاري.وقالت غنام: إن ذوي الإعاقة أولوية في المجتمع، فهم جزء أصيل يساهم في بناء المجتمع، مؤكدة أن الإعاقة لا تلغي الطاقة، وأن الاستثمار في الطاقات الكامنة لديهم محفز إيجابي للعطاء على كافة الأصعدة، مشيدة بالقطاع الخاص الفلسطيني ومساهماته المجتمعية، داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين للتخفيف من الأعباء المترتبة على الأسر المحتاجة.ولفتت غنام إلى أن المحافظة وبالتعاون مع القطاع الخاص، استطاعت توزيع عدد كبير من الكراسي الكهربائية لمستحقيها ضمن سلسلة العطاء المتواصل، وبتعليمات من الرئيس، الذي يبدي اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن العطاء بحد