فيديو: "زفة" طالب حاصل على معدل 33% في الثانوية العامة في غزة





وقد ظهر الطالب محمول على الأكتاف ويلحق به عشرات الأطفال ويجول في المنطقة السكنية التي يقطن بها، وسط تصفيق الجميع وهتافات برقم ( 33 ) وهي النسبة التي حصل عليها في الثانوية العامة.





إنقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ورافض لذلك التواصل فتقول Riham H Ellouh " لو ما عملو هيك عالاغلب الولد صرلو حاجة بالعكس بيعيد وممكن ينجح كتير هيك ناس مكمل كمان وعملو حفلات وناس بالاربعينات وجابو فدعوس يعني مش غريبة هالظاهرة بس ممكن حتى يخففزا من حالات الانتحار اللي ممكن تسير".





و شيماء أيضاً قالت أن الأمر طبيعيا وايجابياً ونشرت " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا..قد يفتح الله له بابا من الرزق لا يغلق...إنا فتحنا لك فتحا مبينا..والله ولي التوفيق".





وأضافت إحداهن: " والله جدع شو يعمل يعني يعيط يزعل انشاء الله السنه الجايه بعيدها وبنجح ويفرح كمان الدنيا ما وقفت عند مجموعه".





أما جهاد معتوق رفض ذلك قائلاً: " بعوض الله شوهوو طعم النجاح لا حول ولا قوة الا بالله وين كان زمان اللى يجيبها بالخمسينات يخجل يحكي من كتر ما بحس انه على الحفة الله يصلح الاحوال".







رام الله - دنيا الوطنإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مُصور، لطالب غزي حصل في إمتحان " الإنجاز" في الثانوية العامة على معدل 33%، أي انه راسب، فإجتياز الثانوية العامة بنجاح في فلسطين يحتاج من الطالب الحصول على معدل 50% فما فوق.