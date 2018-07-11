شؤون فلسطينية

فيديو: "زفة" طالب حاصل على معدل 33% في الثانوية العامة في غزة

فيديو: "زفة" طالب حاصل على معدل 33% في الثانوية العامة في غزة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو مُصور، لطالب غزي حصل في إمتحان " الإنجاز" في الثانوية العامة على معدل 33%، أي انه راسب، فإجتياز الثانوية العامة بنجاح في فلسطين يحتاج من الطالب الحصول على معدل 50% فما فوق. 

وقد ظهر الطالب محمول على الأكتاف ويلحق به عشرات الأطفال ويجول في المنطقة السكنية التي يقطن بها، وسط تصفيق الجميع وهتافات برقم ( 33 ) وهي النسبة التي حصل عليها في الثانوية العامة. 

إنقسم رواد مواقع التواصل بين مؤيد ورافض لذلك التواصل فتقول Riham H Ellouh " لو ما عملو هيك عالاغلب الولد صرلو حاجة بالعكس بيعيد وممكن ينجح كتير هيك ناس مكمل كمان وعملو حفلات وناس بالاربعينات وجابو فدعوس يعني مش غريبة هالظاهرة بس ممكن حتى يخففزا من حالات الانتحار اللي ممكن تسير".

و شيماء أيضاً قالت أن الأمر طبيعيا وايجابياً ونشرت " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا..قد يفتح الله له بابا من الرزق لا يغلق...إنا فتحنا لك فتحا مبينا..والله ولي التوفيق". 

وأضافت إحداهن: " والله جدع شو يعمل يعني يعيط يزعل انشاء الله السنه الجايه بعيدها وبنجح ويفرح كمان الدنيا ما وقفت عند مجموعه".

أما جهاد معتوق رفض ذلك قائلاً: " بعوض الله شوهوو طعم النجاح لا حول ولا قوة الا بالله وين كان زمان اللى يجيبها بالخمسينات يخجل يحكي من كتر ما بحس انه على الحفة الله يصلح الاحوال". 

 

أخبار ذات صلة

التربية: مقابلات الوظائف التعليمية تبدأ السبت المقبل

التربية: مقابلات الوظائف التعليمية تبدأ السبت المقبل

بنك فلسطين يُقدم رعايته الرئيسية لفعاليات منتدى فلسطين الدولي للمياه

بنك فلسطين يُقدم رعايته الرئيسية لفعاليات منتدى فلسطين الدولي للمياه

النائب العام يلتقي القاضي فابريس دوران

النائب العام يلتقي القاضي فابريس دوران

د.غنام تُسلّم كَراسٍ كهربائية بدعم من بنك الأردن لبعض ذوي الإعاقة

د.غنام تُسلّم كَراسٍ كهربائية بدعم من بنك الأردن لبعض ذوي الإعاقة

الحكومة: إحداث هيئة محلية باسم الخان الأحمر.. قرار بتعديل بعض جوانب التأمين الصحي

الحكومة: إحداث هيئة محلية باسم الخان الأحمر.. قرار بتعديل بعض جوانب التأمين الصحي

الأورومتوسطي يُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على تداعيات قرار إسرائيل تشديد حصار غزة

الأورومتوسطي يُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على تداعيات قرار إسرائيل تشديد حصار غزة

الخارجية: اعتراف مراقب الاحتلال بالتمويل للاستيطان يستدعي تحركاً من الجنائية الدولية

الخارجية: اعتراف مراقب الاحتلال بالتمويل للاستيطان يستدعي تحركاً من الجنائية الدولية

زراعة غزة: لهذا السبب منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية للقطاع

زراعة غزة: لهذا السبب منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية للقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

هل أتاكم حديث الدكتور رامي الحمد الله؟

هل أتاكم حديث الدكتور رامي الحمد الله؟

شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي القاضي فابريس دوران

النائب العام يلتقي القاضي فابريس دوران

د.غنام تُسلّم كَراسٍ كهربائية بدعم من بنك الأردن لبعض ذوي الإعاقة

د.غنام تُسلّم كَراسٍ كهربائية بدعم من بنك الأردن لبعض ذوي الإعاقة

الأورومتوسطي يُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على تداعيات قرار إسرائيل تشديد حصار غزة

الأورومتوسطي يُطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على تداعيات قرار إسرائيل تشديد حصار غزة

الخارجية: اعتراف مراقب الاحتلال بالتمويل للاستيطان يستدعي تحركاً من الجنائية الدولية

الخارجية: اعتراف مراقب الاحتلال بالتمويل للاستيطان يستدعي تحركاً من الجنائية الدولية

فنزويلا تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية

فنزويلا تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر غزة وتجبرهم على العودة لستة أميال

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر غزة وتجبرهم على العودة لستة أميال

الاحتلال يُغلق (الخان الأحمر) بالمكعبات الإسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

الاحتلال يُغلق (الخان الأحمر) بالمكعبات الإسمنتية ويمنع وصول قناصل للمنطقة

الاحتلال يزيل &#34;كرافانات&#34; مدرسة التحدي والصمود شرق يطا

الاحتلال يزيل "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود شرق يطا

منوعات

هل دخلت &#34;الخيانة&#34; بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل؟

هل دخلت "الخيانة" بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل؟

رصد مشادة كلامية بين ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل

رصد مشادة كلامية بين ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل

كيف استغلّتْ مريم حسين فضيحة فيديو سارة الودعاني؟

كيف استغلّتْ مريم حسين فضيحة فيديو سارة الودعاني؟

مشاهير تحوّلوا من أصدقاء إلى أعداء.. بوسي شلبي وفجر السعيد الأحدث

مشاهير تحوّلوا من أصدقاء إلى أعداء.. بوسي شلبي وفجر السعيد الأحدث

فيديو: لماذا تحولت خولة مجاهد إلى &#34;جايلان&#34; ؟

فيديو: لماذا تحولت خولة مجاهد إلى "جايلان" ؟

سميرة سعيد بـ&#34;المايوه&#34;.. وتكشف سرّ سعادتها بعد الخمسين

سميرة سعيد بـ"المايوه".. وتكشف سرّ سعادتها بعد الخمسين

شاهد الحادث الخطير الذي تعرّض له جورج كلوني.. وزوجته اللبنانية تُصدم

شاهد الحادث الخطير الذي تعرّض له جورج كلوني.. وزوجته اللبنانية تُصدم

بعد نشرها هذا الفيديو.. الجمهور يتهم نادين الراسي: سكرانة و مضطربة نفسياً

بعد نشرها هذا الفيديو.. الجمهور يتهم نادين الراسي: سكرانة و مضطربة نفسياً

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

طليق سمية الخشاب يخرج عن صمته وفجر مفاجأة عن علاقتها بأحمد سعد

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

نجوى فؤاد تصدم الجمهور بحقيقة الوضع الصحي لهياتم وتطلب الدعاء لها

عربي

رصد مُذنب جديد يدخل المجموعة الشمسية لأول مرة في التاريخ

رصد مُذنب جديد يدخل المجموعة الشمسية لأول مرة في التاريخ

شويغو: الولايات المتحدة تستخدم &#34;الحرب الهجينة&#34; في سوريا والقرم

شويغو: الولايات المتحدة تستخدم "الحرب الهجينة" في سوريا والقرم

الداخلية المصرية تُحبط هجوماً بالعريش وتقتل 11 مسلحاً بحوزتهم عبوات ناسفة

الداخلية المصرية تُحبط هجوماً بالعريش وتقتل 11 مسلحاً بحوزتهم عبوات ناسفة

&#34;الأسد الابن&#34; في مسابقة مواهب عالمية.. ما طلبه من الدولة المستضيفة غير متوقع

"الأسد الابن" في مسابقة مواهب عالمية.. ما طلبه من الدولة المستضيفة غير متوقع