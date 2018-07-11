زراعة غزة: لهذا السبب منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية للقطاع

خاص دنيا الوطن - سندس الأشقر



قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأربعاء، منع استيراد الفاكهة الإسرائيلية عبر (معبر كرم أبو سالم)؛ وذلك رداً على منع تصدير الخضراوات.





وقال مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة، تحسين السقا: إن القرار يمثل وسيلةً للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل العدول عن قرار منع تصدير الخضراوات.







وأوضح السقا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة يستورد ما يعادل 200 طن من الفاكهة يومياً، فيما يصدر كميات كبيرة من الخضراوات، لافتاً إلى أن منع تصدير الخضراوات، سيؤدي إلى انخفاض أسعارها.







وأضاف: "منع تصدير الخضراوات، سيعود بالسلب على المزارع الفلسطيني، وسيؤدي إلى خسائر تقدر بمئة مليون دولار، لذلك منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية".







وعن البدائل، أشار السقا، إلى أن قطاع غزة يتوفر فيه الكثير من أنواع الفواكه التي تزرع بالقطاع، مشدداً أن ذلك سيؤدي للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.



