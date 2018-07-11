شؤون فلسطينية

زراعة غزة: لهذا السبب منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية للقطاع

زراعة غزة: لهذا السبب منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية للقطاع
خاص دنيا الوطن - سندس الأشقر
قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، الأربعاء، منع استيراد الفاكهة الإسرائيلية عبر (معبر كرم أبو سالم)؛ وذلك رداً على منع تصدير الخضراوات.

وقال مدير عام التسويق والمعابر في الوزارة، تحسين السقا: إن القرار يمثل وسيلةً للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل العدول عن قرار منع تصدير الخضراوات.

وأوضح السقا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة يستورد ما يعادل 200 طن من الفاكهة يومياً، فيما يصدر كميات كبيرة من الخضراوات، لافتاً إلى أن منع تصدير الخضراوات، سيؤدي إلى انخفاض أسعارها.

وأضاف: "منع تصدير الخضراوات، سيعود بالسلب على المزارع الفلسطيني، وسيؤدي إلى خسائر تقدر بمئة مليون دولار، لذلك منعنا استيراد الفاكهة الإسرائيلية".

وعن البدائل، أشار السقا، إلى أن قطاع غزة يتوفر فيه الكثير من أنواع الفواكه التي تزرع بالقطاع، مشدداً أن ذلك سيؤدي للضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها.

يذكر أن قناة (ريشت كان) الإسرائيلية قالت: إن حركة حماس بدأت بمعاقبة المزارعين الإسرائيليين بمنع دخول الفواكه الإسرائيلية لقطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن حماس أبلغت التجار في غزة بأنه بدءًا من اليوم الأربعاء، سيتم منع إدخال الفواكه إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه يدخل في المتوسط اليومي من 30 إلى 40 شاحنة من الفواكه إلى القطاع، مثل الموز والمانجا والتفاح والبرتقال والعنب.

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