فنزويلا تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية

بمناسبة تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، عقد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اجتماعاً مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله في أنقرة بتركيا.





أكد رئيس فنزويلا خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الحمد الله دعمه للقضية الفلسطينية على أن يحل السلام، وتكون فلسطين حرة ومستقلة وذات سيادة، في حين أكد الحمد الله، دعمه لجمهورية فنزويلا البوليفارية برئاسة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو موروس.





وتحافظ فنزويلا وفلسطين على علاقات دبلوماسية قوية، منذ وصول الرئيس القائد، هوغو شافيز إلى أمريكا الجنوبية، الذي عزز العلاقات بين البلدين.





رام الله - دنيا الوطن