الشرطة بغزة: وفاة مواطن حاول الانتحار قبل أيام برفح
خاص دنيا الوطن
أعلن العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة المواطن (إ، م)، (50 عاماً) بعد محاولته الانتحار بتاريخ 7/7/2018.
وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطن من سكان منطقة (ميراج) بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
أعلن العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة المواطن (إ، م)، (50 عاماً) بعد محاولته الانتحار بتاريخ 7/7/2018.
وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطن من سكان منطقة (ميراج) بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
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