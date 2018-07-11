شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة: وفاة مواطن حاول الانتحار قبل أيام برفح

الشرطة بغزة: وفاة مواطن حاول الانتحار قبل أيام برفح
توضيحية
 خاص دنيا الوطن
أعلن العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة المواطن (إ، م)، (50 عاماً) بعد محاولته الانتحار بتاريخ 7/7/2018.

وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطن من سكان منطقة (ميراج) بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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