الشرطة بغزة: وفاة مواطن حاول الانتحار قبل أيام برفح

خاص دنيا الوطنأعلن العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة المواطن (إ، م)، (50 عاماً) بعد محاولته الانتحار بتاريخ 7/7/2018.وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن المواطن من سكان منطقة (ميراج) بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.