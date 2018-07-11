وفد حركة (حماس) يغادر قطاع غزة للقاهرة عبر معبر رفح البري





ومن المقرر، أن يستأنف وفد الحركة، مباحثاته مع المسؤولين المصريين، جولات المصالحة الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث قضايا أخرى.

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غادر اليوم، الأربعاء، قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري)، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.