الاحتلال يزيل "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود شرق يطا

رام الله - دنيا الوطنأزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "كرافانات" مدرسة التحدي والصمود بمنطقة خلة الضبع، في مسافر يطا.وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة راتب الجبور، أن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة المذكورة، وأزالت "كرافانات مدرسة التحدي والصمود، التي كان من المفترض افتتاحها مطلع العام الدراسي الجديد، لدعم صمود المواطنين في المنطقة المسماة (ج)، والمهددة بالاستيلاء عليها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في تربية يطا، جبريل الدبابسة، أن الاحتلال كان أخطر بإزالة المدرسة بالكامل يوم أمس، بحجة قربها من مستوطنات (سوسا، وماعاون، وكرمائيل).وأوضح، أن قوات الاحتلال، عمدت خلال العام الجاري إلى هدم وإزالة مدارس مشابهة في تلك المنطقة، لتحرم مئات الطلبة من تلقي تعليمهم، في خرق واضح لأبسط حقوقهم الأساسية.